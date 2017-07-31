Третина жителів ЄС не може дозволити собі тижневу відпустку - опитування

Значна кількість громадян ЄС зі Східної та Південної Європи не може дозволити собі тижневе щорічне "свято" - відпустку у сім днів. Про це свідчать нові дані опитування Євростату, передає Euractiv.

Згідно з результатами опитування, приблизно третина (32,9%) населення ЄС не може дозволити собі таку паузу у роботі. Проте цей показник знизився на 5,1% за останні 5 років.

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Найнижчі показники були зафіксовані у Північній Європі: Швеція на першому місці (8,2%), після неї - Люксембург (13,1% у 2015 році), Данія (13,7%), Фінляндія (14,2%), Австрія (15,4%) та Нідерланди ( 16,2%).

Найгірша ситуація - у Румунії (66,6%) та Хорватії (62,8%). Водночас у Євростаті наголосили, що відсоток людей, які не можуть дозволити собі відпустку, за останні 5 років знизився.