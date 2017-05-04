Відпочинок на мільйон: журналіст показав відпустку Гонтаревої на Мальдівах, якої немає в декларації (фото, відео)

Журналіст Олександр Дубинський оприлюднив фотографії розкішної відпустки глави НБУ Валерії Гонтаревої на Мальдівах, яка могла коштувати 1 мільйон гривень.

Ці витрати не внесені до електронної декларації чиновника, й тому повинні стати підставою для перевірки НАЗК, передає dubinsky.pro.

У розпорядження журналіста фото з відпустки глави Нацбанку передало близьке до сім'ї Гонтаревих джерело, що побажало не розкривати себе. Фотографії датовані серединою липня 2016 року. Дубинський, за його словами, вже звернувся до НБУ з проханням повідомити дати відпустки Гонтаревої.

На наданих фото глава Нацбанку позує спершу сама, а потім і з чоловіком Олегом, який на одній з фото зображений разом з молодшим сином подружжя - Микитою.

Журналіст за фотографіями визначив готель, в якому відпочивали Гонтареви, - це The Sun Siyam Iru Fushi (місто Манаду, адміністративний центр атоли Нуну, Мальдівська Республіка).

"Відштовхуючись від розцінок сайту booking.com, мінімальна вартість тільки відпочинку в готелі з 17-23 липня 2017 2 дорослих та 1 дитини складе 2874 доларів США, в які входить трансфер у готель на приватному літаку - за 500 доларів", - йдеться у розслідуванні.

"Якщо ж ні в чому собі не відмовляти, і взяти наймоднішу "віллу на воді" - 26600 доларів за тиждень! До яких треба додати ще 6200 доларів податку та 1500 доларів за трансфер, що в загальному підсумку перевищить 900 000 гривень", - продовжив Дубинський.

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А ось найдешевший переліт на Мальдіви для 2 дорослих з дитиною, за даними сайту skyscanner.net - це ще 2260 доларів США, якщо подорожувати економ-класом, додав журналіст. У бізнесі - вартість квитків потрібно потроїти, і тоді вийде 7000-8000 доларів США на сім'ю.

Таким чином, відпустка подружжя Гонтаревих могла коштувати як 130 тис. грн, так і легко перевищити 1 млн грн.

"У будь-якому випадку, ці витрати значно перевищують 50 прожиткових мінімумів (66 тис. 500 грн), які є мінімальною сумою витрат, які за законом не декларуються", - наголосив Дубинський.

Водночас, в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відсутнє повідомлення про суттєві зміни у майновому стані Гонтаревої в липні 2016 року.

"Що означає порушення "Леді Г" за ч. 2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 № 1700-VII, про що я направив відповідні заяви до НАЗК, САП і НАБУ. І вимагаю перевірки порушення антикорупційного законодавства", - підсумував журналіст.