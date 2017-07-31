В Іспанії співробітниця банку за 25 років викрала у росіянина €1,2 мільйона

В іспанському муніципалітеті Альмораді (провінція Аліканте) заарештували 51-річну працівницю одного з банків, яка за 25 років викрала у росіянина €1,28 млн. Про це повідомляє іспанське видання El Pais з посиланням на Громадянську гвардію міста, передає РБК.

Співробітники поліції встановили, що затримана викрала гроші з рахунку, відкритого громадянином Росії ще в 80-х роках. Поліція не називає банк, але підтверджує, що сума викрадених грошей становить €1,28 млн ($1,5 млн).

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Чоловік виявив факт розкрадання у червні 2016 року, коли хотів перевести гроші в інший банк. Слідство з'ясувало, що кожен раз, коли він приїжджав в Іспанію, він звертався за виписками у відділення банку в Рохалес (місто у провінції Аліканте), а його знайома співробітниця їх фальсифікувала.

Він нічого не підозрював, оскільки виписки здавалися йому «нормальними», а зі співробітницею банку він підтримував «довірливі стосунки» з 1992 року. Однак в останній раз він запросив більш докладну виписку і виявив, що в загальній складності втратив понад €1,28 млн. Після того, як 80-річний росіянин звернувся в Громадянську гвардію Аліканте з підозрою, що співробітник банку, в якому у нього відкритий рахунок, викрадає його гроші, почалося розслідування.

За даними співробітників Цивільної гвардії, протягом 25 років співробітниця банку жила "далеко за межами своїх можливостей" - мала дорогий автомобіль, їздила в екзотичні країни разом зі своїм партнером, чим вони не соромилися хвалитися в соцмережах.