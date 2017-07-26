У Чернівцях затримали злодіїв, які пограбували суддю після вивчення його декларації

У Чернівцях співробітники Нацполіції затримали злочинну групу, яка 10 липня вчинила розбійний напад на сім’ю голови Господарського суду Чернівецької області Бориса Желіка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив виконуючий обов’язки начальника Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Сергій Ратушенко.

Він поінформував, що у вівторок, 25 липня правоохоронці затримали 4 осіб, причетних до розбійного нападу на сім’ю судді. Двох зловмисників затримали у Чернівцях, одного з учасників злочинної групи – у Києві, та ще одного – у Львівській області.

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За словами Ратушенка, троє затриманих два роки тому проходили військову службу у зоні проведення АТО у складі добровольчого підрозділу «Донбас». Четвертий член групи допомагав їм із отриманням інформації.

Як повідомив правоохоронець, наймолодший із затриманих – 1992 року народження, а найстарший – 1987-го. Особи раніше не притягувались до кримінальної відповідальності, однак, за словами Ратушенка, вони не зуміли знайти себе у цивільному житті та вирішили спробувати заробити легкі гроші, застосувавши отримані на службі навички.

Жертву – голову Господарського суду Чернівецької області - вони обрали, вивчивши електронні декларації, які розміщені на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Зловмисники стежили за суддею понад півроку, при цьому дуже ретельно готувалися і вивчали найдрібніші деталі розкладу дня потерпілого. Для ведення такої розвідки зловмисники застосовували навіть квадракоптер.

Учасникам злочинної групи обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі вони перебувають в установі виконання покарань №33 м. Чернівців до завершення слідчих дій.

Нагадаємо, у Чернівцях 10 липня четверо зловмисників напали на сім’ю голови Господарського суду Чернівецької області Бориса Желіка, зв’язавши його та дружину і викравши з їхнього будинку 11 тисяч доларів США та інші цінності.

За повідомленням ЗМІ, пригода сталася приблизно о 6 годині ранку. Дружина судді прокинулась і відкрила двері. На порозі стояли 4 чоловіків у масках-балаклавах і камуфляжах. Зловмисники кілька разів ударили жінку електрошокером, в потім потягли в одне з підсобних приміщень. Тоді вони приставили їй до горла ніж та вимагали розповісти, де знаходяться гроші.

Пізніше зловмисники напали на Бориса Желіка, який на момент нападу спав. Вони заклеїли йому рот скотчем і, погрожуючи автоматом, вимагали показати сейф, де зберігалися гроші.