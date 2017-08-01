У США трансгендер народив здорову дитину (фото)

12:41, 01 серпня 2017
Світ
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Трансгендер та його партнер виховують ще двох всиновлених дітей.

Хлопчик народився 14 липня / facebook.com/RebelPrinceTrys

У США трансгендер народив здорового малюка. Малюка назвали Лео, повідомляє CGTN.

Хлопчик народився 14 липня у Портленді. Малюк є першою біологічною дитиною трансгендера Трістана Різа та його партнера Біффа Чаплова.

facebook.com/RebelPrinceTrys

Повідомляється, що Трістан, який народився жінкою, майже 10 років вживав тесторен. Втім він припинив приймати гормони після того, як рік тому у нього стався викидень.

facebook.com/RebelPrinceTrys

Пара також виховує двох всиновлених дітей.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Великобританії перший вагітний чоловік – трансгендер Хайден Крос – народив дитину - дівчинку на ім'я Трініті-Лей Луїза Крос. Сам Хайден Крос народився дівчинкою на ім'я Пейдж, але згодом вирішив стати чоловіком. Він пройшов курс гормональних ін'єкцій і зробив операцію по зміні статі.

Однак через деякий час трансгендер призупинив процедури зі зміни статі і вирішив народити дитину. За допомогою сперми донора, якого Хайден Крос зустрів на Facebook, він завагітнів.

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