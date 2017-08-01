У США трансгендер народив здорову дитину (фото)

У США трансгендер народив здорового малюка. Малюка назвали Лео, повідомляє CGTN.

Хлопчик народився 14 липня у Портленді. Малюк є першою біологічною дитиною трансгендера Трістана Різа та його партнера Біффа Чаплова.

Повідомляється, що Трістан, який народився жінкою, майже 10 років вживав тесторен. Втім він припинив приймати гормони після того, як рік тому у нього стався викидень.

Пара також виховує двох всиновлених дітей.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Великобританії перший вагітний чоловік – трансгендер Хайден Крос – народив дитину - дівчинку на ім'я Трініті-Лей Луїза Крос. Сам Хайден Крос народився дівчинкою на ім'я Пейдж, але згодом вирішив стати чоловіком. Він пройшов курс гормональних ін'єкцій і зробив операцію по зміні статі.

Однак через деякий час трансгендер призупинив процедури зі зміни статі і вирішив народити дитину. За допомогою сперми донора, якого Хайден Крос зустрів на Facebook, він завагітнів.