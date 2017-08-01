У Франції при нез'ясованих обставинах померло подружжя з Росії

У місті Дуе на півночі Франції (департамент Нор) знайдені тіла сімейної пари з Росії, яка загинула при нез'ясованих обставинах. Про це повідомляє місцеве видання La voix du Nord, передає РБК.

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Тіла 52-річного чоловіка та 54-річної жінки знайдені у замкненій квартирі у місті Дуе після того, як поліція і пожежники відчинили двері. Чоловік був знайдений повішеним, а тіло жінки лежало на ліжку. За оцінкою правоохоронців, тіла пролежали в приміщенні не менше тижня, адже встигли частково розкластися через спеку. Експерти не виявили ознак насильства, відпрацьовується версія про суїцид.

У поліцію звернулися друзі загиблих, так як вони довгий час не отримували звісток від росіян. Тіла загиблих, які прожили у Франції близько 15 років, доставлені для розтину та встановлення причини смерті в центр судової медицини міста Лілль.