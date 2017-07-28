Екс-міністра друку РФ Лесіна забили до смерті битою - ЗМІ

Колишній російський міністр друку Михайло Лесін, про смерть якого "в результаті нещасного випадку" у США стало відомо в листопаді 2015 року, був забитий до смерті, пише видання BuzzFeed з посиланням на двох агентів ФБР і службовця розвідки, яким про хід слідства розповіли колеги, передає Дождь.

Одне з джерел BuzzFeed у розвідці розповіло з посиланням на свого колегу, який вів справу, що Лесін «був забитий до смерті», інше джерело уточнило, що екс-міністра вбили бейсбольною битою. Два джерела стверджують, що ФБР отримало доказ і допитало свідків, підтвердивши, що смерть Лесіна була насильницькою. Один зі співрозмовників наводить слова свого колеги, який розслідував справу і в січні 2016 року сказав, що Лесін був убитий.

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Видання також пише з посиланням на джерело, знайоме з даними медекспертизи, що у Лесіна були зламані ребра, і раніше ця деталь не була відома. Лесін був знайдений мертвим у готелі в центрі Вашингтона. За словами співрозмовників видання, там він повинен був розповісти Мін'юсту США про те, "як влаштована машина пропаганди Russia Today". За готель, за даними BuzzFeed, заплатило американське відомство, яке «вело якесь розслідування про RT». Розмова з міністерством була запланована на наступний день після смерті Лесіна, додало джерело.

Ще один співрозмовник видання зі спецслужб розповів, що влітку 2015 року Лесін «ховався» у швейцарських Альпах через побоювання, що його можуть убити.

Видання запитало матеріали справи у ФБР і Міністерства юстиції, але там відповіли, що на їх надання може піти до двох років. Від коментарів відомства відмовилися. У федеральній прокуратурі відповіли, що їм нічого додати до своєї заяви», в офісі медексперта у Вашингтоні відмовилися коментувати дані BuzzFeed, пославшись на закон про нерозголошення результатів розтину.

У прес-службі поліції Вашингтона відповіли, що у них немає доказів, що «за смертю Лесина стоїть брудна гра», але запевнили, що вивчать обставини смерті повторно, якщо з'являться нові деталі.

Про смерть колишнього міністра друку Росії, колишнього глави холдингу «Газпром-медіа», Михайла Лесіна стало відомо в листопаді 2015 року. Тоді повідомлялося, що він помер від серцевого нападу. Восени 2016 року влада США закрила розслідування у справі про смерть, визнавши її нещасним випадком.

З 1999 по 2004 роки Лесін обіймав посаду міністра Росії у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій. З квітня 2004 року по листопад 2009 року він був радником президента. Лесін заснував компанію «Відео Інтернешнл». З 1 жовтня 2013 року по 12 січня 2015 року він обіймав посаду голови правління холдингу «Газпром-медіа».