У Московському обласному суді вбили кількох членів "банди ГТА"

У Мособлсуді зав'язалася перестрілка у день засідання по справі «банди ГТА». За різними даними, загинули четверо обвинувачених. Серед поранених конвоїр і судовий пристав, повідомляє РБК.

«РИА Новости» з посиланням на адвоката підсудних повідомляє, що вбиті четверо учасників банди. ТАСС з посиланням на джерело повідомляє, що загинули троє обвинувачених, ще двоє обеззброєні.

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За іншими даними, в перестрілці брали участь п'ять злочинців. Вони напали на конвойних з вогнепальною зброєю, але, за попередніми даними, всі були нейтралізовані.

Джерело РБК в МВС підтвердило загибель членів банди у перестрілці, однак не змогли назвати їх точну кількість. Як уточнив співрозмовник РБК, «вони напали на конвой, намагалися відібрати зброю».

Банда ГТА отримала таку назву в ЗМІ за аналогією картини скоєних ними злочинів з ігровими завданнями серії комп'ютерних ігор Grand Theft Auto. За даними ЗМІ, самі члени банди називали себе "джамаатом". З середини літа 2014 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на трасі М4 "Дон" орудують злочинці, які ночами зупиняють машини за допомогою підкинутих на дорогу пристроїв для проколювання шин, а потім, підійшовши під приводом допомоги або проїжджаючи повз на автомобілі, розстрілюють водія і пасажирів.