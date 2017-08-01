Авіація НАТО та Фінляндії перехопила російські винищувачі МіГ-31 поблизу авіапростору Естонії

Винищувачі Іспанії та Фінляндії були підняті для перехоплення трьох російських літаків, які наблизилися до повітряного простору Естонії. Про це йдеться у заяві НАТО, яку передає Reuters.

Російські літаки були ідентифіковані як два винищувачі МіГ-31 та один транспортник Ан-26.

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"Два іспанські винищувачі F-18 із Балтійської повітряної поліції НАТО були підняті з естонської авіабази. Фінські літаки також піднімали для перехоплення", - заявили в НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня у Чорному морі біля берегів Румунії на перехоплення двох бомбардувальників Російської Федерації в повітря було піднято британський винищувач.