Британський винищувач перехопив бомбардувальники РФ над Чорним морем

У Чорному морі біля берегів Румунії на перехоплення двох бомбардувальників Російської Федерації в повітря було піднято британський винищувач.

Про це повідомляється на сайті королівських Повітряних сил Великої Британії.

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Зокрема, сказано, що британський винищувач "Тайфун", який базується на військово-повітряній базі неподалік Констанци у Румунії, був піднятий у небо на перехоплення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22, який летів в сторону півдня поруч з повітряним простором країн НАТО у Чорному морі.

Спочатку повітряна розвідка НАТО виявила декілька військових літаків, які пролітали над Чорним морем, які пізніше були ідентифіковані двома російськими реактивними літаками. Літаки Альянсу отримали команду вилетіти на перехоплення та супроводити російські літаки в міжнародний повітряний простір за межі простору НАТО.