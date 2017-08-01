Греція і Єгипет почали спільні навчання в Середземному морі

Збройні сили Греції та Єгипту почали спільні навчання в Середземному морі, передає Анадолу. Як повідомив представник єгипетської армії полковник Темір ар-Ріфаї, в навчаннях під назвою «Медуза-2017» візьмуть участь Військово-повітряні і військово-морські сили Греції та Єгипту.

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Інформація про дату початкуі закінчення навчань не надана.

Подібні навчання також проводилися Єгиптом і Грецією в 2015 і 2016 роках.

Після приходу до влади президента Єгипту Абдельфаттаха ас-Сісі у відносинах двох країн спостерігається помітне поліпшення.