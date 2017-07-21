Навчання "Захід-2017": у НАТО побоюються, що мова йде про "троянського коня"

Представники НАТО мають намір пильно стежити за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2017". Про це в інтерв'ю агентству Reuters заявив генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає РБК.

"Є побоювання, що мова йде про "Троянського коня". У Росії кажуть, що це просто навчання, а потім всі сили будуть перекинуті в іншому напрямку", - сказав Ходжес.

Американський генерал зазначив, що подібні побоювання відчувають країни Східної Європи, що входять до НАТО, і Україна. На їх думку, Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.

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За його словами, поки немає ніяких підстав говорити про те, що у Росії є такі плани. Однак, як зазначив, Ходжес, більша відкритість Москви в питанні своїх військових ігор допомогла б переконати країни Східної Європи в зворотному.

Ходжес вказав, що США і їх союзники завжди говорять про те, скільки людей реально беруть участь у військових навчаннях. У відповідності з міжнародними документами ця цифра не повинна перевищувати 13 тисяч. Однак у Східній Європі вважають, що в навчаннях "Захід-2017" можуть взяти участь понад 100 тисяч осіб.

Американський генерал зазначив, що ніяких особливих заходів обережності у зв'язку з навчаннями в Білорусі зроблено не буде. Мова йде лише про відправку додаткових 120 десантників у балтійські країни "для навчань невеликого рівня".

Нагадаємо, спільні військові навчання Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на вересень цього року.