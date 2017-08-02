У Лос-Анджелесі китаєць обстріляв консульство КНР і покінчив з собою

У Лос-Анджелесі обстріляно будівлю консульства Китаю, оголосили представники міської поліції. За даними правоохоронних органів, у вівторок вранці за місцевим часом по будівлі консульства «здійснив численні постріли» громадянин Китаю, повідомляє Meduza.

Читайте такожКитай вирішив "очистити" свою культуру від Джастіна Бібера: співакові заборонили у в'їзді, поки "не подорослішає"

Після цього чоловік, який влаштував стрілянину, покінчив із собою в припаркованому біля консульства автомобілі, заявили в поліції. Інших постраждалих в результаті інциденту немає.

За даними Reuters, стрілкові було близько 60 років. Усього пролунало близько 17 пострілів. В результаті стрілянини в будівлю посольства потрапили шість куль. Китайські дипломати вже звернулися до влади США з проханням забезпечити безпеку персоналу місії.