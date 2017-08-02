Трампу не подобаються санкції проти Росії, але він їх підпише - Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон не підтримує нові санкції проти Росії, так само як і президент країни Дональд Трамп, пише The Washington Examiner.

Тіллерсон заявив, що «діями Конгресу щодо застосування цих санкцій не задоволений ні президент, ні я».

Читайте такожWashington Post пояснив, як Росія та США опинилися на шляху до нової холодної війни

«Ми чітко дали зрозуміти, що не вважаємо, що санкції допоможуть нашим зусиллям, але вони прийняли рішення. І зробили це переважною більшістю. Думаю, президент приймає це і є всі ознаки того, що він підпише закон" – наголосив держсек.

Як повідомляв УНІАН раніше, глава Держдепу США Рекс Тіллерсон попередив, що рішення про скорочення числа співробітників американської дипмісії в Росії ускладнить відносини між Москвою і Вашингтоном.

"Звичайно, це зробить наше життя більш важким", - сказав Тіллерсон.

За словами глави американської дипломатії, головне питання у відносинах між двома країнами полягає в тому, чи стануть вони ще гіршими, або обидві сторони зможуть знайти якусь стабільність.