Тіллерсон допустив погіршення відносин США і Росії

Глава Держдепу США Рекс Тіллерсон попередив, що рішення про скорочення числа співробітників американської дипмісії в Росії ускладнить відносини між Москвою і Вашингтоном, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Звичайно, це зробить наше життя більш важким", - сказав Тіллерсон.

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За словами глави американської дипломатії, головне питання у відносинах між двома країнами полягає в тому, чи стануть вони ще гіршими, або обидві сторони зможуть знайти якусь стабільність.

Тіллерсон також нагадав, що під час нещодавнього візиту до Москви оцінив відносини між двома країнами як знаходяться на історичному мінімумі. "Вони можуть ще погіршитися", - додав Тіллерсон.

Крім того, Тіллерсон заявив, що планує провести в найближчі дні нову особисту зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у столиці Філіппін.

Він нагадав, що вже розмовляв з Лавровим по телефону в останні кілька днів.

"Я б сказав, що наші розмови після цих дій були професійними, агресивності не було", - пояснив глава Держдепу і додав, що обидві сторони, на його думку, розуміють свою відповідальність і прагнуть повернути відносини між двома країнами у нормальний стан.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії 28 липня оголосив про введення "дипломатичних санкцій" проти США. Зокрема, Москва скорочує чисельність американських дипломатів в Росії до 455 осіб. Володимир Путін заявив, що мова йде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.

Крім того, у відповідь Росія 1 серпня закриває США доступ до американської посольської дачі в Срібному Бору.