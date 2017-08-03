В Абхазії стався потужний вибух на складі боєприпасів, постраждали 60 людей (відео)

В окупованій Росією Абхазії стався потужний вибух на складі боєприпасів, постраждали 60 осіб. Про це повідомляє РИА Новости. Вибухи сталися на складах "міноборони" Абхазії в селі Приморське.

"За останніми даними до цього часу, – 60 постраждали, з них двоє дітей. Серед поранених більша частина – середнього та легкого ступеня тяжкості. Є дві-три людини важких, але їх життю ніщо не загрожує", - наголошується в повідомленні.

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Також зазначено, що кількість постраждалих вже не збільшиться, "бо осередок загоряння ліквідовано, і снаряди більше не рвуться". Основні поранення – осколкові, від снарядів, а також від битого скла і каміння. Більша частина постраждалих була в районі сіро-водневого джерела в Приморському, де люди брали грязьові ванни.

Посольство РФ в Абхазії уточнює, що постраждало 35 росіян, з яких 27 знадобилася госпіталізація.

Раніше УНІАН повідомляв, що Грузія звинуватила РФ в посяганні на суверенітет.