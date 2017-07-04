Росія продовжує повзучу окупацію Грузії: зрушила "кордон" на півкілометра

Окупанти встановили ще один зелений банер з позначенням так званого кордону на околиці сіл – Бершуети та Собісі (в Абхазії, - УНІАН.), там, де земельні ділянки місцевих жителів.

За заявою представника глави управи Горійського муніципалітету Давида Церцвадзе, згаданий банер пересунутий від старого позначення "кордону" далі ще десь на 500 метрів, передає "Грузія Online".

Читайте такожДля Грузії почав діяти безвізовий режим з ЄС

Зазначається, що через встановлення банера жителям села Бершуеті – Чиліндрішвілі та Ходелі обмежився доступ до кількох гектарів орно-посівної площі.

"За останні два дні на цій території інцидент стався двічі. Одного разу, коли сім'я Ходелі сіяла зерно, т. зв. прикордонники затримали двох членів сім'ї і заборонили їм працювати на зазначеному місці. У 2016 році тут були встановлені дерев'яні стовпи, і сім'ї Чиліндрішвілі не була дана можливість зібрати врожай ячменю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Грузія звинуватила РФ в посяганні на суверенітет.