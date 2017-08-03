Парламент Франції заборонив депутатам працевлаштовувати своїх родичів

Національна асамблея Франції остаточно схвалила закон, який забороняє парламентарям брати на роботу родичів, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на BFM-TV.

Читайте такожНовий скандал у Франції: Фійон заявив, що за його дорогі костюми заплатив якийсь другЗа це рішення проголосували 383 законодавці, 3 висловились проти, 48 утрималися.

Так званий закон "про моралізацію політичного життя" забороняє працевлаштовувати членів родини та встановлює нову систему витрат парламентарів.

Перед виборами президента у Франції спалахнув скандал довкола кандидата від консерваторів Франсуа Фійона. За даними французьких ЗМІ, члени його родини імовірно були працевлаштовані за державний кошт, а насправді не працювали. Політик був дискредитований, а його позиції у виборчі гонці суттєво впали.