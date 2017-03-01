У Франції "друг Путіна" Фійон завершив свою передвиборчу кампанію - ЗМІ
13:55, 01 березня 2017Світ
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Фійон також заявив, що знав, що його викличуть судові магістранти.
Франсуа Фійон / REUTERS
Кандидат на пост президента Франції Франсуа Фійон заявив, що завершує передвиборчі перегони. Про це він заявив сьогодні у Парижі, передає Reuters.
Крім того, видання повідомляє, що за словами Фійона, він знав, що його викличуть 15 березня судові магістрати.
Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що у Франції правоохоронні органи взяли під варту дружину кандидата Франсуа Фійона – Пенелопу.
Джерела повідомляють, що у той час, як Пенелопа Фійон знаходиться під вартою, правоохоронці продовжують обшуки. Чиновники кампанії Фійона відмовляються коментувати ситуацію.
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