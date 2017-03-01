У Франції "друг Путіна" Фійон завершив свою передвиборчу кампанію - ЗМІ

Кандидат на пост президента Франції Франсуа Фійон заявив, що завершує передвиборчі перегони. Про це він заявив сьогодні у Парижі, передає Reuters.

Крім того, видання повідомляє, що за словами Фійона, він знав, що його викличуть 15 березня судові магістрати.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що у Франції правоохоронні органи взяли під варту дружину кандидата Франсуа Фійона – Пенелопу.

Джерела повідомляють, що у той час, як Пенелопа Фійон знаходиться під вартою, правоохоронці продовжують обшуки. Чиновники кампанії Фійона відмовляються коментувати ситуацію.