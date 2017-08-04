Джоан Роулінг стала найбільш високооплачуваним письменником 2017 року - Forbes

Автор книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг стала найбільш високооплачуваним письменником у світі в 2017 році. Про це пише Дождь з посиланням на Forbes.

За оцінкою видання, загальний статок Роулінг становить 650 мільйонів доларів. Ця цифра могла б бути більше, якби Роулінг не пожертвувала на благодійність приблизно 150 мільйонів доларів, відзначає журнал.

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За останні 12 місяців Роулінг заробила 95 мільйонів доларів. Це пов'язано з виданням п'єси «Гаррі Поттер і прокляте дитя», а також виходом фільму «Фантастичні тварини і де вони мешкають».

Друге місце в рейтингу журналу зайняв автор детективних романів Джеймс Паттерсон, який заробив за рік 87 мільйонів. На третє місце Forbes поставив американського письменника Джеффа Кінні (21 млн доларів).

Минулого року перше місце в рейтингу журналу зайняв Паттерсон, а Роулінг опинилася на третьому місці.

Нагадаємо, першій казці про Гаррі Поттера виповнилося 20 років. 26 червня 1997 року лондонське видавництво Bloomsbury випустило книгу Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь».