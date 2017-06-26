"Гаррі Поттеру" виповнюється 20 років: як історія про хлопчика-чарівника завоювала світ (фоторепортаж)
До теперішнього часу в світі продано понад 450 млн екземплярів всіх семи частин поттеріани.
Першій казці про Гаррі Поттера виповнюється 20 років. 26 червня 1997 року лондонське видавництво Bloomsbury випустило книгу Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь».
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До теперішнього часу в світі продано понад 450 млн екземплярів всіх семи частин поттеріани, пише BBC.
Вважається, що казки Роулінг повернули інтерес до дитячої літератури в цілому, причому не тільки з боку дітей, але і з боку дорослих.
Вісім фільмів про Гаррі Поттера заробили близько $7,7 млрд у світовому прокаті. Також був випущений спін-офф «Фантастичні тварини і де вони мешкають» та вистава «Гаррі Поттер і прокляте дитя».
Роулінг подякувала своїм читачам в Twitter: "20 років тому світ, в якому жила лише одна я, був відкритий для інших. Це було приголомшливо. Дякую вам".
До 20-річного ювілею серії книг про "Гаррі Поттера" Facebook підготував для своїх користувачів розвагу. Необхідно просто ввести повідомлення чи коментар назву будь-якого факультету Хогвартса англійською (Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw) або ж ім'я Гаррі Поттера (Harry Potter) і воно автоматично стане того кольору з яким всі асоціюють факультет.