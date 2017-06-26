"Гаррі Поттеру" виповнюється 20 років: як історія про хлопчика-чарівника завоювала світ (фоторепортаж)

Першій казці про Гаррі Поттера виповнюється 20 років. 26 червня 1997 року лондонське видавництво Bloomsbury випустило книгу Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь».

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До теперішнього часу в світі продано понад 450 млн екземплярів всіх семи частин поттеріани, пише BBC.

Вважається, що казки Роулінг повернули інтерес до дитячої літератури в цілому, причому не тільки з боку дітей, але і з боку дорослих.

Вісім фільмів про Гаррі Поттера заробили близько $7,7 млрд у світовому прокаті. Також був випущений спін-офф «Фантастичні тварини і де вони мешкають» та вистава «Гаррі Поттер і прокляте дитя».

Роулінг подякувала своїм читачам в Twitter: "20 років тому світ, в якому жила лише одна я, був відкритий для інших. Це було приголомшливо. Дякую вам".

До 20-річного ювілею серії книг про "Гаррі Поттера" Facebook підготував для своїх користувачів розвагу. Необхідно просто ввести повідомлення чи коментар назву будь-якого факультету Хогвартса англійською (Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw) або ж ім'я Гаррі Поттера (Harry Potter) і воно автоматично стане того кольору з яким всі асоціюють факультет.