В одному з парків Сан-Франциско сталася стрілянина, є постраждалі
07:58, 04 серпня 2017Світ
198 0
Відзначається, що злочинцю вдалося втекти з місця злочину.
Ілюстрація / REUTERS
У Сан-Франциско невідомий відкрив стрілянину в парку «Долорес», в результаті чого три людини отримали поранення, повідомляє Associated Press.
Відзначається, що злочинцю вдалося втекти з місця злочину. При цьому один з поранених перебуває в критичному стані. Серед постраждалих також є неповнолітній.
Читайте такожСтрілянина в нічному клубі Німеччини: нападник помер у лікарні (фото, відео)
Парк «Долорес» розташований на пагорбі і є улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів і туристів.
Раніше на турецькому курорті Бодрум сталася стрілянина: один чоловік загинув, четверо поранені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter