В одному з парків Сан-Франциско сталася стрілянина, є постраждалі

07:58, 04 серпня 2017
Світ
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Відзначається, що злочинцю вдалося втекти з місця злочину.

Ілюстрація / REUTERS

У Сан-Франциско невідомий відкрив стрілянину в парку «Долорес», в результаті чого три людини отримали поранення, повідомляє Associated Press.

Відзначається, що злочинцю вдалося втекти з місця злочину. При цьому один з поранених перебуває в критичному стані. Серед постраждалих також є неповнолітній.

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Парк «Долорес» розташований на пагорбі і є улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів і туристів.

Раніше на турецькому курорті Бодрум сталася стрілянина: один чоловік загинув, четверо поранені.

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Теги: #стрілянина в США#стрілянина в парку США