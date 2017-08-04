Арктика стає фронтом нової російської експансії - британський експерт

Одна з найбільш гарячих точок планети знаходиться в Арктиці, стверджує директор з російських дослідженнь британського Центру Генрі Джексона Ендрю Фокселл. У своїй статті в газеті Daily Telegraph він пише, що Арктика швидко стає фронтом нової російської експансії, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Росія нещодавно відкрила військову базу на Землі Франца Йосипа. Якщо НАТО не відреагує, Великобританія, що знаходиться біля воріт в Північний Льодовитий океан, опиниться в самому центрі нового протистояння.

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Ця маловідома геополітична битва почалася майже 20 років тому з приходом до влади Володимира Путіна. На наступний рік Росія направила в ООН заявку про розширення шельфу в Арктиці.

Ця заявка була відхилена, але в 2015 році її переглянутий варіант був знову направлений на розгляд Організації Об'єднаних націй. Якщо вона буде прийнята, російські території будуть розширені на 463 квадратних миль, пише Ендрю Фокселл.

На кон поставлені величезні природні ресурси. Геологічні дослідження, результати яких були в 2008 році опубліковані в США, свідчать, що 13% світових запасів нафти і 30% запасів газу знаходяться в Арктиці, і Росія прагне зробити цей регіон своєї стратегічною ресурсною базою.

В рамках цієї стратегії Росія створила об'єднане стратегічне командування "Північ" і нарощує там свою військову присутність.

В результаті, вважає автор, Захід опинився у важкому становищі. У американців є лише один криголам, здатний працювати в арктичних морях, та й той мав бути списаний десять років тому.

У Росії, яка намагається повністю взяти під свій контроль Північний морський шлях, 40 і ще 11 в проекті, стверджує газета.

У відповідь на все це НАТО, за деякими відомостями, обмірковує варіант відродження Арктичного і Атлантичного командування, скасованого після закінчення холодної війни. Але що ще можна зробити?

У часи холодної війни Фареро-Ісландський кордон - лінія протичовнової оборони НАТО в північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією і Великобританією - була, можливо, однією з акваторій в усьому світовому океані, що найбільш ретельно охоронялися.

Принципову роль у цьому відігравав британський королівський флот. Після розпаду СРСР важливість цього рубежу знизилася, але тепер Британія разом із союзниками по НАТО намагається відновити тут свої позиції.

В липні 2016 року британське міністерство оборони виділило 3 млрд фунтів на дев'ять літаків P-8 "Посейдон" для спостереження за активністю в Північній Атлантиці.

НАТО довго ігнорувала Арктику, але це треба змінити, пише Фокселл. Росія сподівається, що ООН задовольнить її заявку на розширення шельфу. В іншому випадку вона може вирішити захистити свої інтереси силовим способом, допускає Фокселл.