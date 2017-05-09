У Держдепі оцінили ймовірність конфлікту з Росією в Арктиці

Імовірність конфлікту між США і Росією в Арктиці залишається низькою, вважають у Держдепартаменті.

"Загроза збройного конфлікту (в Арктиці) залишається низькою порівняно з іншими регіонами світу", — заявив на брифінгу заступник помічника держсекретаря з питань океанів та міжнародних справ щодо довкілля й науки Девід Балтон, передає РІА Новости.

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Так він відповів на питання про можливість конфлікту США й Росії в Арктиці.

У цілому представник Держдепартаменту зазначив, що Арктика залишається "стабільним і мирним регіоном".

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони РФ вперше показало фото військової бази "Арктичний трилистник", яка була зведена на острові Олександри архіпелагу Земля Франца-Йосипа в Арктиці.