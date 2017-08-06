Сирійська армія відвоювала останнє підконтрольне ІДІЛ місто в провінції Хомс – активісти

Сирійська армія взяла під свій контроль останнє місто в провінції Хомс, яке перебувало під контролем джихадистів з терористичного угруповання "Ісламська держава".

Як передає DW.com, мова йде про невелике місто ас-Сухна, який знаходиться приблизно в 70 кілометрах на північний схід від Пальміри. Як в неділю, 6 серпня, повідомили представники Сирійської наглядової ради з прав людини, цьому передували масовані бомбардування російської авіації.

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Сирійська наглядова рада з прав людини спирається на дані мережі активістів, які іноді складно перевірити. З боку сирійського уряду офіційного підтвердження про взяття ас-Сухни не надходило. Державне інформагентство Sana повідомило, що урядові війська оточили місто з трьох сторін.

Взяття ас-Сухни вважається важливим етапом для офіційного Дамаска на шляху до відвоювання Дайр-ез-Заура - багатої нафтою провінції, яка поки що в основному контролюється бойовиками "ІД". При цьому одна частина столиці провінції, яка також називається Дайр-ез-Заур, вже знаходиться під управлінням урядових військ.