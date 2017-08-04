Режим Асада обстріляли ракетами Дамаск, серед постраждалих є діти

Сили режиму Башара Асада завдали ракетного удару по селищу Айн Терма, що в передмісті столиці Сирії Дамаску, загинула одна людина, 19 були поранені, серед них діти

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Anadolu.

"В результаті розриву ракети типу земля-земля загинула одна людина, поранені 19, в тому числі діти", - повідомив представник сил цивільної оборони Махмуд Этхем.

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Поранених доставили в польовий госпіталь.

Наголошується, що сили президента Сирії Башара Асада в останній місяць значно посилили атаки в районі селища Айн Терма, намагаючись вибити звідти сили сирійської опозиції.