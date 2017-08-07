Понад 180 мігрантів штурмом прорвалися на іспанську територію, є постраждалі

Понад 180 мігрантів після штурму змогли прорватися через кордон між Марокко та іспанською територією Сеута. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Espanol.

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Мігранти рвонули через кордон з боку Марокко, поки ще було темно, у понеділок, 7 серпня. За словами голови організації Червоного Хреста Климента Нуньеса, під час штурму четверо мігрантів та один поліцейський отримали травми.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міжнародній організації з міграції (МОМ) повідомили, що мігранти з Західної Африки відкрито купуються і продаються на сучасних версіях рабовласницьких ринків у Лівії.