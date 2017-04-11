МОМ: У Лівії відкрито відбувається торгівля рабами

Мігранти з Західної Африки відкрито купуються і продаються на сучасних версіях рабовласницьких ринків в Лівії, передає ERR.

Про діяльність работоргівців в північноафриканській країні, яка фактично розпалася після повалення диктатора Муаммара Каддафі, розповіли у Міжнародній організації з міграції (МОМ) з посиланням на свідоцтва жертв, які залишилися в живих.

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У МОМ відзначили, що мігранти, які проходили через Лівію, і раніше повідомляли про насильство і рабську працю. Тим не менш, нові свідчення говорять про те, що торгівля людьми стала в Лівії настільки звичайним явищем, що вона відбувається абсолютно відкрито.

"Останні повідомлення про "ринки рабів" для мігрантів можна додати до довгого списку обурливих подій [в Лівії]", - сказав представник МОМ Мохаммед Абдікер.

Лівія є одним з головних маршрутів для африканських мігрантів, які прагнуть потрапити до Європи. У країні діють численні угруповання нелегальних перевізників людей. При цьому мігранти з-за свого нелегального статусу часто стають жертвами торговців людьми.

34-річний сенегальський мігрант, якому в підсумку вдалося вибратися з Лівії, розповів, що він разом з групою інших біженців був проданий водієм автобуса, якому було заплачено за проїзд до узбережжя Середземного моря. Водій по дорозі заявив, що посередник не передав йому гроші, тому він продав пасажирів.

Його розповідь підтверджується і іншими подібними свідченнями, зібраними в Африці та Європі.

Продані мігранти доставляються в імпровізовані в'язниці, де їх змушують безкоштовно працювати з мінімальним харчуванням, поки тюремники зв'язуються з їх родичами та вимагають викуп.

У МОМ вважають, що ситуація в Лівії для мігрантів продовжить погіршуватися.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОМ, з 1991 року більше 160 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми.