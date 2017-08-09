Трамп: ядерний арсенал США зараз потужніший, ніж будь-коли раніше

Президент США Дональд Трамп заявляє, що ядерний арсенал Сполучених Штатів зараз потужніший, ніж будь-коли раніше. Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

«Моїм першим указом як президента було відновити і модернізувати наш ядерний арсенал. Тепер він набагато сильніший і потужніший, ніж будь-коли раніше», - наголосив Трамп.

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«Сподіваюсь, нам ніколи не доведеться користуватися цією силою», - написав він і висловив переконання, що ніколи не настануть ті часи, коли США перестануть бути «наймогутнішою нацією у світі».

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що якщо КНДР продовжить загрожувати США, то її чекає «вогонь і лють» Вашингтона.