Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю"

23:51, 08 серпня 2017
Світ
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Північній Кореї краще припинити погрожувати США.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо КНДР продовжить загрожувати США, то її чекає «вогонь і лють» Вашингтона. Про це повідомляє Reuters.

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«Північній Кореї краще припинити погрожувати США. Або [їх дії] будуть зустрінуті вогнем і люттю, яких світ ще не бачив», — сказав Трамп.

Раніше Трамп подякував інші країни за підтримку тиску на КНДР.

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Теги: #США і КНДР#Трамп проти КНДР#ТРамп погрожує КНДР