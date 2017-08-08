Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю"
23:51, 08 серпня 2017Світ
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Північній Кореї краще припинити погрожувати США.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо КНДР продовжить загрожувати США, то її чекає «вогонь і лють» Вашингтона. Про це повідомляє Reuters.
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«Північній Кореї краще припинити погрожувати США. Або [їх дії] будуть зустрінуті вогнем і люттю, яких світ ще не бачив», — сказав Трамп.
Раніше Трамп подякував інші країни за підтримку тиску на КНДР.
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