Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю"

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо КНДР продовжить загрожувати США, то її чекає «вогонь і лють» Вашингтона. Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожКНДР успішно створила ядерний заряд для балістичних ракет - ЗМІ

«Північній Кореї краще припинити погрожувати США. Або [їх дії] будуть зустрінуті вогнем і люттю, яких світ ще не бачив», — сказав Трамп.

Раніше Трамп подякував інші країни за підтримку тиску на КНДР.