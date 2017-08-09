Трамп звернувся до Кім Чен Ина зрозумілою йому мовою – Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон не вбачає у Північній Кореї на даний момент безпосередньої загрози.

Про це він повідомив у середу, 9 серпня, перед прибуттям на підконтрольний США острів Гуам у Тихому океані, передає DW.com.

"Американцям варто спати спокійно", - цитує держсекретаря інформагенція AP. Окрім того, Тіллерсон виправдав різку заяву президента США Дональда Трампа, адресовану Пхеньяну, тим, що Трамп звернувся до північнокорейського диктатора Кім Чен Ина тією мовою, яку той, мовляв, розуміє.

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Агресивні випади Трампа прокоментували також і в Берліні. У міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що військовий шлях у цьому конфлікті не принесе вирішення. "Становище справді серйозне. Подальше бряцання зброєю точно нам тут не допоможе", - заявив речник міністерства Мартін Шефер (Martin Schäfer). "Тому ми закликаємо усі залучені сторони до поміркованості", - цитує речника інформагенція dpa.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв Північній Кореї жорстку відповідь у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - наголосив американський президент. У відповідь збройні сили КНДР заявили, що "серйозно розглядають" оперативний план ракетного удару по території навколо острова Гуам, де розташована військова авіабаза США.