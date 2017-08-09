Арабська авіакомпанія заборонила пасажирам носити шорти та інший відкритий одяг

Авіакомпанія Саудівської Аравії Saudia Airlines оголосила про введення дрес-коду для пасажирів. Нові правила опубліковані на сайті перевізника, повідомляє BBC News.

Мандрівникам заборонили з'являтися на бортах лайнерів Saudia Airlines в одязі, яка може викликати дискомфорт або образити їх попутників.

Жінки повинні носити вбрання, що закриває руки й ноги. Крім того, їх одяг не повинен бути надто прозорим або обтягуючим. Пасажирам чоловічої статі не можна одягати шорти.

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Відзначається, що Saudia Airlines залишає за собою право відмовляти у перельоті й знімати з рейсів туристів, які не дотримуються дрес-коду.

Низка користувачів Twitter негативно відреагувала на дані заходи. Один мікроблогер задався питанням, як Саудівська Аравія може одночасно залучати в країну іноземних гостей і при цьому вказувати, як їм варто одягатися.

Інший користувач поцікавився, чи такий же дрес-код введено для бортпровідниць. "Стюардесам доведеться ходити в абайї?", - написав він.

Разом з тим, ініціатива також знайшла підтримку серед інших користувачів Twitter.

Раніше УНІАН повідомляв, що Адміністрація транспортної безпеки США повністю зняла заборону на провезення ноутбуків і інших великогабаритних електронних пристроїв на рейсах з Близького Сходу.

Останньою авіакомпанією з дев'яти, з якої зняли заборону, стала Saudi Arabian Airlines.