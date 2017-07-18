Влада Саудівської Аравії перевіряє відео з дівчиною у міні-спідниці

Влада Саудівської Аравії почала розслідування у зв'язку з публікацією в соцмережах відео молодої дівчини, яка гуляє в спідниці і короткому топі по стародавньому форту Ушайкир, повідомляє Бі-бі-сі. Дівчина на відео - саудівська модель Хулуд.

Читайте такожЄСПЛ підтримав заборону на носіння паранджі в БельгіїВідео викликало запеклі суперечки в соцмережах: деякі саудівці закликали її арештувати за порушення ісламських норм, в той час як інші виступили на захист дівчини і похвалили її за хоробрість.

На відео, спочатку опублікованому в Snapchat, знята Хулуд, що йде по вузькій вуличці форту стародавнього селища Ушайкир. Це селище - пам'ятник старовини, воно розташоване в провінції Надж, приблизно в 155 км на північ від Ер-Ріяда. Надж - один з найбільш консервативних регіонів Саудівської Аравії.

Відео швидко розійшлося в "Твіттері", де думки розділилися між тими, хто вважає, що Хулуд повинна бути покарана, і тими, хто наполягає на її праві носити те, що вона хоче.

"Повернення Хайі (релігійної поліції) тут необхідно", - пише журналіст Халед Зідан.

"Ми повинні поважати закони країни. У Франції нікаб заборонений, і жінок, які його носять штрафують. У Саудівській Аравії носіння абайї і скромний одяг пропонуються законами королівства", - зауважує інший користувач соцмережі.

Письменник і філософ Ваел аль-Гассі заявив, що він був "вражений цими злісними, страхітливими твітами". "Я думав, вона підірвала бомбу або вбила кого-небудь. Виявилося, що вся справа в міні-спідниці, яка їм не сподобалася. Я задаюся питанням: як може досягти успіху Vision 2030, якщо вона буде заарештована?" - говорить він, маючи на увазі програму реформ, оголошену в минулому році 31-річним кронпринцем Мохаммедом бін Салманом.

Деякі, захищаючи Хулуд, нагадують, що дружина президента США Дональда Трампа Меланія і його дочка Іванка не одягали абайї під час свого візиту до Саудівської Аравії в травні.

Інші написали, що якщо б це була іноземка, люди говорили б про її красу, оскільки вона місцева, вони вимагають її арештувати. "Якщо б вона була іноземкою, вони б співали дифірамби її стрункій талії і тому, як у неї нафарбовані очі. Але оскільки вона саудитка, вони закликають її арештувати", - написала Фатіма аль-Ісса.

В понеділок газета Okaz повідомила, що офіційна влада в Ушайкирі закликала губернатора провінції і поліцію вжити заходів щодо жінки.

Релігійна поліція і Комітет із заохочення чесноти і утримання від пороку (державна урядова організація в Саудівській Аравії, метою роботи якої є сприяння виконанню законів шаріату) повідомили в "Твіттері", що в курсі цієї історії і знаходяться в контакті з місцевою владою.

У Саудівській Аравії права жінок сильно обмежені і засновані на патріархальній формі шаріату.Жінки тут зобов'язані носити головні убори і абайї - широкий одяг, що закриває жінку з голови до ніг. Їм також заборонено водити машину і перебувати в компанії чоловіків, які не є їхніми родичами.