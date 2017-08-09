Мера італійського містечка вигнали з ресторану через шорти

Мера міста В'яреджо в італійській Тоскані попросили залишити місцевий ресторан, оскільки його одяг не відповідав дрес-коду. Про це пише "Європейська правда".

Як сам Джорджо дель Гінгаро написав на своїй сторінці у Facebook, інцидент трапився кілька днів тому, коли він та його дружина домовилися пообідати з друзями в одному із ресторанів. Оскільки це була дружня зустріч, він вирішив одягтися в стилі "casual".

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"Ми прийшли, сіли за столик з виглядом на набережну, спілкуємося з людьми за сусіднім столиком, яких я знаю, обговорюємо день (...) Проте через якийсь час до мене незграбно підходить офіціант та каже, що оскільки я не одягнений у довгі штани, то я не можу залишатися в ресторані", - розповідає політик.

За кілька хвилин, за словами мера, офіціант повернувся та ще раз люб'язно попросив залишити ресторан, оскільки носіння шортів суперечить дрес-коду закладу.

"У цей момент я просто був повинен встати, попрощатися з приголомшеними людьми за сусіднім столиком, вибачитися перед друзями та вийти, не без сорому", - пише політик.

За інформацією одного з місцевих видань, йдеться про заклад у В'яреджо "Club Nautico Versilia". Його адміністрація згодом вибачилася за інцидент.

Згідно із правилами закладу, відвідувачі не можуть приходити у ресторан після 19.00 у шортах. В адміністрації також пояснили, що увагу на шорти мера звернув хтось із відвідувачів, а сам офіціант не впізнав мера.