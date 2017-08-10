У Флориді розбився винищувач ВМС США
03:28, 10 серпня 2017Світ
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Пілот встиг катапультуватися і не отримав серйозних пошкоджень.
Літак впав в океан / фото twitter.com/USNavy
Винищувач США Northrop F-5 розбився біля берегів Флориди в ході тренувального польоту, повідомляє ВМС США в твіттері.
Наголошується, що літак впав в океан.
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Пілот встиг катапультуватися і не отримав серйозних пошкоджень.
Як повідомляв УНІАН, в американському штаті Юта невеликий легкомоторний літак упав на шосе.
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