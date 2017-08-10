У Флориді розбився винищувач ВМС США

Пілот встиг катапультуватися і не отримав серйозних пошкоджень.

Винищувач США Northrop F-5 розбився біля берегів Флориди в ході тренувального польоту, повідомляє ВМС США в твіттері. Наголошується, що літак впав в океан. Читайте такожУ Росії літак під час злету зіткнувся з автомобілем (відео) Пілот встиг катапультуватися і не отримав серйозних пошкоджень. Як повідомляв УНІАН, в американському штаті Юта невеликий легкомоторний літак упав на шосе.

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