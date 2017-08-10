У Туреччині затримали росіянина, який планував атаку на військовий літак США
Громадянина РФ затримали у південному місті Адана під час «вивчення» території навколо авіабази.
У Туреччині правоохоронці затримали ймовірного бойовика угруповання «Ісламська держава» з Росії, який, як стверджується, планував атаку за допомогою безпілотника на американський літак на авіабазі Інджирлік, повідомляють ЗМІ.
Медіа з посиланням на неназваних чиновників повідомляють, що російський громадянин, ідентифікований як Руслан Бакієв, був затриманий в південному місті Адана під час «вивчення» території навколо авіабази, передає Крим.Реалії.
За повідомленнями, Бакієва також підозрюють у намірах нападу на мусульманську громаду в регіоні.
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Туреччина є членом НАТО, а ВПС США використовують Інджирлік для повітряної кампанії проти «Ісламської держави» в Сирії і Іраку.
Турецький телеканал Haberturk повідомив, що раніше Бакієв був депортований з Туреччини, коли він намагався в'їхати в Сирію.
За даними ЗМІ, він вільно володіє турецькою, арабською і англійською мовами.