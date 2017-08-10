У Туреччині затримали росіянина, який планував атаку на військовий літак США

У Туреччині правоохоронці затримали ймовірного бойовика угруповання «Ісламська держава» з Росії, який, як стверджується, планував атаку за допомогою безпілотника на американський літак на авіабазі Інджирлік, повідомляють ЗМІ.

Медіа з посиланням на неназваних чиновників повідомляють, що російський громадянин, ідентифікований як Руслан Бакієв, був затриманий в південному місті Адана під час «вивчення» території навколо авіабази, передає Крим.Реалії.

За повідомленнями, Бакієва також підозрюють у намірах нападу на мусульманську громаду в регіоні.

Читайте такожТуреччина почала будівництво стіни на кордоні з Іраном

Туреччина є членом НАТО, а ВПС США використовують Інджирлік для повітряної кампанії проти «Ісламської держави» в Сирії і Іраку.

Турецький телеканал Haberturk повідомив, що раніше Бакієв був депортований з Туреччини, коли він намагався в'їхати в Сирію.

За даними ЗМІ, він вільно володіє турецькою, арабською і англійською мовами.