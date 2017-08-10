Пентагон підготував план превентивного удару по стартових майданчиках ракет КНДР - американські ЗМІ

Пентагон підготував план превентивного удару по ракетним об'єктів Північної Кореї, якщо президент США Дональд Трамп віддасть таке розпорядження. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

За інформацією двох високопоставлених військових чиновників і двох відставних старших офіцерів, план передбачає атаку важкого бомбардувальника B-1B з військової бази в Гуамі.

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Зараз там шість таких бомбардувальників. Пари B-1B провели 11 тренувальних вильотів, починаючи з кінця травня, і останній був в цей понеділок, 7 серпня.

У цій місії бомбардувальники будуть оточені також безпілотниками, літаками-дозаправщиками і літаками-розвідниками. План може бути введений в дію за наказом президента Дональда Трампа.

Зазначимо, що відносини США і КНДР в останні дні перебувають на стадії серйозного загострення. КНДР розглядає можливість нанесення ракетного удару по американській військовій базі на острові Гуам. При цьому влада КНДР назвала неможливим діалог з президентом США Дональдом Трампом, назвавши його "безрозсудним".