Євросоюз розширив санкції проти Північної Кореї через випробування балістичних ракет

У ЄС розширили санкції проти КНДР, зокрема, до санкційного списку додали дев'ять осіб та чотири компанії. Про це повідомляється на сайті ЄС.

Мова йде про замороження активів та обмеження подорожей та перенесення частини нових санкцій.

"ЄС додав 9 осіб та 4 юридичних осіб, включаючи державний Банк зовнішньої торгівлі (FTB), до списку осіб та компаній, що підлягають таким діям, як заморожування активів та обмеження поїздок", - йдеться у повідомленні ЄС.

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Зазначається, що причиною запровадження санкцій є випробування міжконтинентальних балістичних ракет, які Пхеньян здійснив у липні.

Загалом у санкційному списку ООН щодо обмежувальних заходів проти КНДР вже перебувають 62 осіб та 50 компаній. Крім того, ЄС автономно ввів санкції щодо 41 особи та 7 компаній.

Як повідомляв УНІАН раніше, Пентагон підготував план превентивного удару по ракетним об'єктів Північної Кореї, якщо президент США Дональд Трамп віддасть таке розпорядження.

За інформацією двох високопоставлених військових чиновників і двох відставних старших офіцерів, план передбачає атаку важкого бомбардувальника B-1B з військової бази в Гуамі.

Зараз там шість таких бомбардувальників. Пари B-1B провели 11 тренувальних вильотів, починаючи з кінця травня, і останній був в цей понеділок, 7 серпня.