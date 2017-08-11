Китай звинуватив США у грубому порушенні свого суверенітету

Китайська влада звинуватила Сполучені Штати в грубому порушенні свого суверенітету після того, як американський есмінець "Джон С. Маккейн" наблизився до спірних островів Спратлі в Південно-Китайському морі, які КНР вважає своїми. Про це заявили в міністерстві закордонних справ Китаю, повідомляє агентство Reuters.

У четвер американський військовий корабель пройшов недалеко від островів Спратлі, виконуючи "операцію свободи судноплавства". У міністерстві оборони Китаю назвали такі дії "провокацією", яка завдає серйозної шкоди взаємній довірі.

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«Китай рішуче виступає проти такого роду демонстрації сили і висунення регіональної мілітаризації з боку США, яка може легко викликати несподіваний інцидент в морі або в повітрі», - йдеться в заяві китайського Міноборони.

У свою чергу в міністерстві закордонних справ Китаю, що ця операція порушила міжнародне і китайське законодавство і серйозно пошкодила суверенітету і безпеки Пекіна.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок у взаєминах Китаю і США. Так, у травні цього року ВПС Китаю перехопили військовий літак США. Американський літак знаходиться в міжнародному повітряному просторі і міг безперешкодно проводити операції.