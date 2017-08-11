Глава Пентагону: війна США з КНДР стала б катастрофічною

Глава Міноборони США Джеймс Меттіс прокоментував загрози Північної Кореї про атаку на острів Гуам, заявивши, що потенційний ядерний інцидент "буде катастрофічним". Про це він заявив в Маунтін-В'ю, штат Каліфорнія, відповідаючи на питання репортера про можливі людські втрати у випадку ядерної конфронтації, повідомляє ABC News.

"Мій портфель, моя місія, моя відповідальність полягає в тому, щоб мати військові варіанти, якщо це необхідно", - сказав Мэттис.

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"Однак зараз секретар Тіллерсон, посол Хейлі, ви можете побачити - американські зусилля зараз зосереджені на дипломатії і отримують дипломатичні результати. Трагедія війни досить добре відома. Вона не потребує додаткової характеристикою, крім того факту, що вона буде катастрофічною", - заявив він.

Нагадаємо, що за останні дні відносини між КНДР і США серйозно загострилися. Так, КНДР заявило про можливість нанесення ракетного удару по американській військовій базі на острові Гуам. При цьому влада КНДР назвали неможливим діалог з президентом США Дональдом Трампом, назвавши його "безрозсудним".

Трамп у свою чергу заявив, що, можливо, його заява про "вогні і люті" для КНДР не було досить жорстким. Американські ЗМІ також повідомили, що Пентагон підготував план превентивного удару по ракетним об'єктів Північної Кореї.