У США різко зросла популярність запиту до Google "Як пережити ядерний удар"

У США за останні два дні різко зросла популярність запиту «Як пережити ядерний удар» (англ. «How to survive a nuclear attack»). Про це свідчать дані статистики Google Trends.

Згідно з даними графіка, з 8 по 10 серпня популярність цього запиту виросла практично з нуля до 100 балів. Також у першу трійку за популярністю цього запиту також увійшли Канада (32) і Великобританія (23).

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Зазначимо, що за останні дні відносини між КНДР і США серйозно загострилися. Так, КНДР заявило про можливість нанесення ракетного удару по американській військовій базі на острові Гуам. При цьому влада КНДР назвали неможливим діалог з президентом США Дональдом Трампом, назвавши його "безрозсудним".

Трамп у свою чергу заявив, що, можливо, його заява про "вогні і люті" для КНДР не було досить жорстким. Американські ЗМІ також повідомили, що Пентагон підготував план превентивного удару по ракетним об'єктів Північної Кореї.