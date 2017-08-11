Готові до перехоплення: Росія привела у боєготовність системи ППО через КНДР

15:25, 11 серпня 2017
Світ
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Російські військові відстежують події довкола КНДР.

Системи ППО РФ, за словами Озерова, готові до перехоплення / фото УНІАН

Системи ППО на Далекому Сході приведені в стан підвищеної боєготовності у зв'язку із ситуацією довкола КНДР. Про це повідомив екс-голова комітету Ради Федерації з оборони й безпеки РФ Віктор Озеров, передає РІА Новости.

За словами Озерова, російські військові відстежують події навколо КНДР, а зони можливих пусків ракет перебувають під підвищеним увагою.

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Він зазначив, що підвищувати заходи безпеки на Далекому Сході спонукають дії не тільки Північній Кореї, але й можлива відповідь США.

"Реакція Трампа на заяви Пхеньяна зрозуміла й виправдана, державі у світі недозволено загрожувати іншій завданням ударів", — сказав Озеров, зазначивши, що реакція інших країн у подібній ситуації була б такою ж.

Нагадаємо, що за останні дні відносини між КНДР і США серйозно загострилися. Так, КНДР заявила про можливість завдання ракетного удару по американській військовій базі на острові Гуам. При цьому влада КНДР назвала неможливим діалог з президентом США Дональдом Трампом, назвавши його "безрозсудним".

Трамп, у свою чергу, заявив, що, можливо, його заява про "вогні й люті" для КНДР не була достатньо жорсткою. Американські ЗМІ також повідомили, що Пентагон підготував план превентивного удару по ракетних об'єктах Північної Кореї.

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Теги: #КНДР і США#боєготовність ППО РФ