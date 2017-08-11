В Туреччині за підготовку теракту росіянина засудили до 6 років в'язниці

Громадянина РФ Рената Бакієва, який, за даними турецької влади, планував напад на військовий літак США, засудили до 6 років і трьох місяців в'язниці в Туреччині.

Про це в п'ятницю, 11 серпня, повідомила газета "Сабах", передає DW.com.

Збити американський літак чоловік хотів за допомогою дрона.

23-річний Ренат Бакієв був затриманий турецькими спецслужбами, які звинуватили його в причетності до терористичної угруповання "Ісламська держава" (ІД). Слідчі виявили листування Бакієва з іншими членами ІД в Telegram. У ній йшлося про купівлю безпілотника для здійснення атаки.

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Як повідомляють турецькі ЗМІ, у росіянина був запасний план. Якщо б збити літак не вдалося, Бакієв планував влаштувати теракт в "місці, де збираються вищі офіцери США".