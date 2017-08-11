В Єгипті назвали причину зіткнення двох поїздів

Губернатор Олександрії Султан Мухаммед заявив, що в зіткненні пасажирських поїздів винен один із машиністів, передає Ahram.

«Він не помітив заборонний сигнал семафора, коли перед ним вже був інший потяг, що і призвело до трагедії», — заявив Султан.

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Раніше повідомлялося, що в результаті зіткнення двох поїздів у передмісті єгипетської Олександрії, за останніми даними, загинули 36 осіб.

За фактом події прокуратура організувала розслідування.