В Єгипті назвали причину зіткнення двох поїздів
23:28, 11 серпня 2017Світ
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У зіткненні пасажирських поїздів винен один із машиністів.
Ілюстрація / Reuters
Губернатор Олександрії Султан Мухаммед заявив, що в зіткненні пасажирських поїздів винен один із машиністів, передає Ahram.
«Він не помітив заборонний сигнал семафора, коли перед ним вже був інший потяг, що і призвело до трагедії», — заявив Султан.
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Раніше повідомлялося, що в результаті зіткнення двох поїздів у передмісті єгипетської Олександрії, за останніми даними, загинули 36 осіб.
За фактом події прокуратура організувала розслідування.
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