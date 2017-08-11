Зіткнення потягів в Єгипті: кількість загиблих зросла до 36, більше 100 постраждали (фото, відео)

Кількість загиблих унаслідок зіткнення двох потягів на півночі Єгипту збільшилася до 36 людей, більше 100 постраждали. Про це повідомляє Reuters.

Аварія сталася в єгипетській Олександрії. Офіційних даних про причини зіткнення немає. За даними джерел, аварія могла статися через помилку при переведенні стрілок.

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МЗС наразі невідомо, чи постраждали українці у залізничній катастрофі в Єгипті, оскільки поліція Єгипту ще не надала інформацію щодо громадянства загиблих чи постраждалих. Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

“По Єгипту немає інформації, тому що поліція ще не повідомила громадянство загиблих і потерпілих. Тому на цей момент невідомо, чи є серед постраждалих і загиблих іноземці”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше було відомо про 21 загиблого і 55 поранених.