"Ганьба вам! Ідіть додому": губернатор Вірджинії розганяє протест "білих націоналістів"

Губернатор американського штату Вірджинія, де оголошено надзвичайний стан через сутички на акціях протесту ультраправих і їх супротивників, закликав учасників заворушень розійтись по домівках. Про це пише "Російська служба ВВС".

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"Я хочу звернутися до всіх прихильників переваги білої раси і нацистів, які сьогодні прийшли в Шарлоттсвілль. Наше звернення чітке і просте: ідіть додому. Це суспільство не приймає вас. Ганьба вам. Ви робите з себе патріотів, хоча насправді ви хто завгодно, але не патріоти. Сьогодні ви прийшли, щоб нашкодити людям, і ви це зробили. Але я хочу чітко заявити: ми сильніші за вас", - сказав на прес-конференції глава штату Террі Маколіфф.

Губернатор-демократ також повідомив, що вже двічі попросив президента США Дональда Трампа ініціювати рух для згуртовування людей.

Він подякував поліції та іншим правоохоронним органам, а також екстреним службам, які надавали допомогу постраждалим.

Раніше повідомлялося, що одна жінка загинула і 34 людини були травмовані, коли автомобіль в'їхав у натовп тих, хто виступав проти мітингу ультраправих.

Поліція заарештувала 20-річного Джеймса Філдса, котрий, імовірно, сидів за кермом машини. Йому пред'явлено звинувачення у вбивстві другого ступеня.

За даними поліції, ще 15 людей постраждали в результаті зіткнень в інших частинах міста. В кількох районах введено надзвичайний стан.

Також у суботу на околиці Шарлоттсвілля розбився поліцейський вертоліт, загинули дві людини. Поки невідомо, чи пов'язано це із сутичками в місті.

Акція "Об'єднаємо правих" починалась як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї генерала Роберта Лі в парку Звільнення (чорношкірих рабів) в центрі Шарлоттсвілля і повинна була початися в опівдні за місцевим часом. Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні 1861-65 років.