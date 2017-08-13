Наїзд авто на протестувальників у США: 1 людина загинула, 34 травмовано, у місті оголосили надзвичайний стан (фото)

У США у штаті Вірджинія одна людина загинула та ще 34 поранені в результаті наїзду авто на групу демонстрантів. Про це пише Reuters.

Зазначається, що поліція арештувала водія.

Окрім того, в місті через сутички з участю ультраправих запроваджено режим надзвичайного стану.

«Я убитий горем, що тут було втрачено життя», - сказав мер міста Майкл Сінгер в своєму блозі Twitter. «Я закликаю всіх людей доброї волі - йди додому».

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Шарлоттсвілл - університетське місто, в якому розташовується кампус Університету Вірджинії. Більшість населення міста дотримується ліберальних поглядів, зокрема, 86% місцевих виборців у листопаді минулого року голосували за Хілларі Клінтон.

За часів Громадянської війни штат Вірджинія воював на стороні Півдня, але останніми роками він став помітно ліберальнішим, особливо в районах, що безпосередньо прилягають до столиці США - Вашингтона.

VIDEO: Another angle of the car ramming anti-racism protesters in Charlottesville, VA - @Jeru_Saleempic.twitter.com/WiBSutL2gg — Conflict News (@Conflicts) August 12, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, в американському штаті Вірджинія автомобіль в’їхав у натовп під час протестного маршу так званих «білих націоналістів».