У Римі туристичний автобус в'їхав у міст, 18 постраждалих (відео)

У Римі двоповерховий туристичний автобус в'їхав у міст. Про це повідомляє УП з посиланням на агентство Rai.

Відзначається, що водій хотів проїхати під мостом, висота якого 2 метри 40 см. Однак він не врахував, що висота автобуса на 50 см більше моста.

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В результаті події постраждали 18 осіб. Троє з них отримали серйозні травми, в тому числі 10-річна дитина.

У салоні знаходилися туристи з Франції і Британії. Водій не постраждав, у нього взяли тести на наркотики і алкоголь.