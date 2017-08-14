У Римі туристичний автобус в'їхав у міст, 18 постраждалих (відео)
03:07, 14 серпня 2017Світ
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Троє з постраждалих отримали серйозні травми, в тому числі 10-річна дитина.
У салоні знаходилися туристи з Франції і Британії / фото rainews.it
У Римі двоповерховий туристичний автобус в'їхав у міст. Про це повідомляє УП з посиланням на агентство Rai.
Відзначається, що водій хотів проїхати під мостом, висота якого 2 метри 40 см. Однак він не врахував, що висота автобуса на 50 см більше моста.
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В результаті події постраждали 18 осіб. Троє з них отримали серйозні травми, в тому числі 10-річна дитина.
У салоні знаходилися туристи з Франції і Британії. Водій не постраждав, у нього взяли тести на наркотики і алкоголь.
Раніше повідомлялося, що у центрі канадського міста Ванкувер туристичний автобус виїхав з дороги на пішохідну частину і врізався в перехожих. В результаті події постраждали чотири людини. Дві з них були доставлені в лікарню в критичному стані, ще дві - у тяжкому.
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