У Канаді туристичний автобус врізався у пішоходів

У центрі канадського міста Ванкувер туристичний автобус виїхав з дороги на пішохідну частину і врізався в перехожих, повідомляє РБК з посиланням на CBC News.

Інцидент стався неподалік від популярної серед туристів набережної Canada Place, на початку вулиці Беррард-стріт.

В результаті події постраждали чотири людини. Дві з них були доставлені в лікарню в критичному стані, ще дві - у тяжкому.

За словами журналістки телеканалу CTV Vancouver Бреанни Карстенс-Смітт, з посиланням на медпрацівників, в автобусі на момент інциденту перебували 27 пасажирів.

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Також вона зазначила, що три людини виявилися притиснуті автобусом. Серед них молода жінка, чоловік середніх років і літня людина.

BREAKING: (warning: graphic) man pinned under a bus tour outside Canada Place. Crews working to get him out #yvrpic.twitter.com/TJkw7JtEyl — BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) August 13, 2017

За словами одного з очевидців події Пола Стасевича, який на момент інциденту знаходився у будинку неподалік від місця події, автобус виїхав на тротуар і врізався в стовп.

Як пише CBC, автобус, що здійснив наїзд, належить туристичній компанії Tancle Vancouver. Перевізник не дав коментарів виданню з приводу того, що сталося.