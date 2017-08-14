У США чоловік зірвав майже $ 12 мільйонів джекпоту, зробивши ставку у 3 долари

У США чоловік виграв джекпот у розмірі 11,8 мільйонів доларів, зробивши ставку у гральному автоматі лише у розмірі 3 доларів, повідомляє Dailymail.

Повідомляється, що чоловік грав у автомати у відомому казино Лас-Вегаса у готелі Fremont.

Читайте такожУ Канаді переможець лотореї зірвав джекпот на $43 мільйони

«Fremont за свою довгу 60-річну історію видав багато виграшів, але таких ще ніколи», - сказав генеральний менеджер готелю-казино Джим Салліван.

Як повідомляв УНІАН раніше, канадський пенсіонер вдруге за дев'ять років зірвав джекпот популярної в країні лотереї. 69-річний Жюль Паран, який мешкає у Квебеку, вгадав виграшні номери канадського онлайн-лото. За словами власників казино, які вже вдруге вручили Парану чек, його шанси на перемогу становили один до 23 мільйонів.